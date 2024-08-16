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Motosiklet, ters yönden gelen otomobille kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te motosiklet ile ters yönde gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Seyrantepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen ve ters yönden gelen otomobil ile 18 yaşındaki Muhammed Ü. idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Bayram O. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Muhammed Ü. ile Bayram O. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasında ise otomobilin ters şeritten, motosikletli gençler ile kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.