Motosikletin otomobille kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çorlu ilçesi Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Celal Atik Sokak'tan Atay Caddesi'ne geçiş yapan A.Y.'nin kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen N.B. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü A.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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