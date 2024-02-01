Motosikletiyle araca çarptı, alevler arasında kaldı
Alevler üzerini sardı, çevredekiler söndürdü
AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araca çarpan motosiklet sürücüsü motosikletiyle birlikte alevler arasında kalırken, sürücü çevredekilerin yardımıyla yanarak ölmekten son anda kurtarıldı. Olay anı ve çevredekilerin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Albayrak Caddesi Sanayi Sitesi mevkiindeki yolda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü park ettiği yerden ters istikamete dönmek için yolun ortasına geldiği sırada, ilçe merkezinden sanayi sitesi istikametine doğru seyreden motosiklet araca çarptı. Çarpma anında motosiklet sürücüsü, başını aracın camına çarparak yere düştü. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklet aniden alev aldı. Olayı gören diğer araç sürücüleri hızla yangın yerine yaklaşarak alevler arasında kalan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için seferber oldu. Zamanla yarışan sürücüler, bir araya gelerek motosiklet sürücüsünü hızla olay yerinden uzaklaştırıp sürücüyü saran alevleri söndürdü. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de motosikletteki yangını söndürdü.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Motosiklet sürücüsünün yaşadığı korku dolu anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin araca çarpması, alev alması ve çevredekilerin sürücünün üstündeki alevlerin söndürülmesine yardımcı olduğu anlar yer aldı.
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