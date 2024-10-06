Motosikletle Akrobatik Yolculuk!

Hatay'da trafikte motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gaziantep - Hatay karayolu Kırıkhan ilçesi mevkiinde akan trafikte motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan şahıs cep telefonuyla görüntülendi. Canını hiçe saymadan motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın akan trafikte motosikletin üzerine yatarak aracı kullandığı görüldü. - HATAY
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