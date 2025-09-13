Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı

Motosikletli içerik üreticisi olduğu belirtilen bir kadının geçirdiği feci kaza, anbean sürücü kamerasına yansırken; o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Motosikletlerle ilgili içerik ürettiği belirtilen bir kadın, ölümden döndü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, içerik üreticisi motosikletle yolda giderken, bir anda kontrolü kaybetti.
Kaza anları, anbean sürücü kamerasına yansırken; kadın ölümden döndü. Edinilen bilgilere göre kadının omurgası, kaburgası ve sağ elinin kırıldı.
Öte yandan sosyal medyada gündem olan görüntülere "Son sürüşüm" notu düşülmesi de dikkat çekti.
