Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı

Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
13.09.2025 18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisi olduğu belirtilen bir kadın, feci bir kaza geçirdi. Kaza anları, anbean sürücü kamerasına yansırken; kadının omurgasının, kaburgasının ve sağ elinin kırıldığı öğrenildi.

Motosikletli içerik üreticisi olduğu belirtilen bir kadının geçirdiği feci kaza, anbean sürücü kamerasına yansırken; o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Motosikletlerle ilgili içerik ürettiği belirtilen bir kadın, ölümden döndü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, içerik üreticisi motosikletle yolda giderken, bir anda kontrolü kaybetti.

DEHŞET VERİCİ ANLAR KAMERALARDA

Kaza anları, anbean sürücü kamerasına yansırken; kadın ölümden döndü. Edinilen bilgilere göre kadının omurgası, kaburgası ve sağ elinin kırıldı.

Öte yandan sosyal medyada gündem olan görüntülere "Son sürüşüm" notu düşülmesi de dikkat çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Uygar Demirbas:
    Azgınlığın sonu felakettir 12 1 Yanıtla
  • 78908900:
    Oto yollar ŞOW yapılacak yerler değil ,kendisine zarar vermiş ya karşı yönde bir araç gelse ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
