Motosikletli Kaza Geçirdi, Doktor Hayata Döndürdü

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Refüje çarpan motosikletli ağır yaralandı

Doktor kalp masajını olay yerinde yaptı

DÜZCE - Düzce'de refüje çarpan motosikletli 100 metre Savrulmasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında olay yerinden geçen bir doktor kalp masajı ile motosiklet sürücüsünü hayata döndürdü.

Kaza D-100 karayolu Çoban Dalçık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Yusuf G. idaresinde ki 81 AEE 021 plakalı motosiklet, yan yola girmek ile düz devam etmek arasında kalınca bağlantı noktasına çarparak yaklaşık 50 metre savruldu. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, olay yerinden geçen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kardiyoloji bölümü doktoru ağır yaralanan ve nabzı atmayan yaralı sürücüye kalp masajı yaptı. Yaklaşık 10 dakikalık kalp masajının ardından tekrar hayata döndürülen sürücü Yusuf G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kapatılan yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.