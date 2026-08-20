Motosikletli Şüpheli Kaçarken Yakalandı - Son Dakika
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Motosikletli Şüpheli Kaçarken Yakalandı

Motosikletli Şüpheli Kaçarken Yakalandı
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Menteşe'de denetimden kaçan motosikletli, polis ekiplerinin havaya ateş açmasına rağmen durmadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki polis uygulama noktasında narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimden kaçmaya çalışan motosikletli, polis ekiplerinin havaya ateş açmasına rağmen durmadı. Ters yönden kaçmaya çalışan şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Polis Uygulama Noktası'nda narkotik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında motosikletli bir sürücüye dur ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücü, kontrol noktasından geçerek ters yönde ilerleyip kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, motosikletliyi durdurmak amacıyla havaya ateş açtı. Ekiplerin müdahalesi sonucu motosikletli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli Şüpheli Kaçarken Yakalandı - Son Dakika

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