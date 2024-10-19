Motosikletten Atladılar, İki Yaralı

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Ticari araca çarpmamak için kendilerini motosikletten attılar

Motosiklet araca çarparken 2 kişi sürüklenerek yaralandı, o anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki motosiklet sürücüsünün tali yoldan çıkan araca çarpmamak için motosikletini devirmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde kısa süre bekleyen araç sürücüsü kendisinin kaza ile bir ilgisi yokmuş gibi olay yerinden ayrılırken kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Manavgat İlçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Müslüm Yavuz'un kullandığı 07 AZE 031 Plakalı motosikletin, 1017 sokak kavşağına geldiğinde 07 JT 727 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için fren yaptığında devrilerek sürüklenmesi sonucunda meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü Müslüm Yavuz ve motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Bakar yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından kısa süre olay yerinde bekleyen hafif ticari araç sürücüsü kaza ile ilgisi yokmuş gibi aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.