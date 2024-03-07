MSB: Amacımız bölgenin terörden arındırılması ve hudut güvenliğinin sağlanması

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Uyuşturucuyla Mücadelede Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024 yılı Mart ayında kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu, kaçak alkol ve tütün ile ilgili birçok malzeme ele geçirildi. Ayrıca kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında da tarihi eser niteliğinde objeler bulundu. Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.