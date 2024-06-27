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MSB: " Irak'ın kuzeyinde kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler ormanları yakmaya başladı"

"Terör örgütü PKK'dan alçak plan: Ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyorlar"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terör örgütü PKK mensuplarının Irak'ın kuzeyinde saklandıkları yerlerin tespit edilmemesi için ormanları yakarak kaçmaya çalıştıklarını açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dergele köyüdeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskun mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "PKK'lı teröristler ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı "Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı." şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor.

Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor.

Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek!

Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak" denildi.