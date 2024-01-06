MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçik'in zorlu hava ve arazi şartlarında icra ettikleri vatan nöbetine ait görüntülerin yer aldığı anları paylaştı.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbeti görevlerinin yer aldığı görüntülere yer verdi. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kahraman Mehmetçiklerimiz, asil milletimizden aldığı güçle zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor.