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MSB: Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika
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MSB: Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçik'in zorlu hava ve arazi şartlarında icra ettikleri vatan nöbetine ait görüntülerin yer aldığı anları paylaştı.

MSB: Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor
06.01.2024 - 23:00,
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MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçik'in zorlu hava ve arazi şartlarında icra ettikleri vatan nöbetine ait görüntülerin yer aldığı anları paylaştı.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbeti görevlerinin yer aldığı görüntülere yer verdi. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kahraman Mehmetçiklerimiz, asil milletimizden aldığı güçle zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika


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