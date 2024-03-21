MSB Kaynakları: "(Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımı) Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir.

Niğde'de Yağış Nedeniyle Takla Atan Otomobildeki 3 Öğretmen Yaralandı

Niğde'de görev yaptıkları okula giderken etkili olan yağış nedeniyle içinde bulundukları otomobilin takla atması sonucu 3 öğretmen yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmenler ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Niğde Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü, yaralı öğretmenleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.