MSB Kaynakları: " (Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımı) Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir. Bizim Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki iş birliği tekliflerimize olumlu yaklaşmaktadırlar." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB Kaynakları: '(Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımı) Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir. - Son Dakika
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 30 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, kişi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarından arananlar bulunmaktadır. Ekiplerin titiz ve uzun süren çalışmaları sonucunda yapılan operasyonlarla şahıslar cezaevine gönderildi.
Kayseri-İncesu yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bölge adeta ilkbaharda kışı yaşarken, Sivrialan köyü Muhtarı Hüseyin Keçeci, bu sene istenilen kar yağışının olmadığını ifade ederek, havaların ılıman geçtiğini belirtti.
Bursa'da polisten kaçarken kaza yapan gençlerin kullandığı otomobilde bulunan maddenin yapılan kriminal inceleme sonucunda uyuşturucu içermediği ortaya çıktı. Araçta bulunan ve metamfetamin sanılan madde, kriminal laboratuvar tarafından incelendikten sonra uyuşturucu olmadığı belirlendi. Gençler, üzerlerine iddia edilen suçlardan temize çıktı.
Keşan'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. Üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı. Keşan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi. M.O. hakkında adli tahkikat başlatıldı. Keşan'da 4 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Keşan'da dur ihtarına uymayan aracın sürücüsü, polis aracına çarpınca yakalandı. Hafif yaralanan araç sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de dövüştürüldüğü için belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alınan 2 köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 Irak uyruklu kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, aynı adreste bulunan ve hakkında tahdit kaydı olan 1 Irak uyruklu şahıs da Göç İdaresine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Niğde'de görev yaptıkları okula giderken etkili olan yağış nedeniyle içinde bulundukları otomobilin takla atması sonucu 3 öğretmen yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmenler ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Niğde Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü, yaralı öğretmenleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ordu'da devam eden çevreyolu inşaatından çalınan 10 ton demirin geri dönüşüm merkezlerine satıldığı ihbarı üzerine yapılan araştırmalar sonucu 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çankırı'da etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının bu gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 988'e, yaralananların sayısı ise 74 bin 188'e yükseldi. Suudi Arabistan ise Gazze'ye 40 milyon dolarlık yardım fonu sağlayacağını duyurdu.
Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
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