MSB Kaynakları: "(Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımı) Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir. - Son Dakika
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MSB Kaynakları: "(Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımı) Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir.

MSB Kaynakları: "(Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımı) Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir.

21.03.2024 12:02  Güncelleme: 12:03
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MSB Kaynakları: " (Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımı) Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir. Bizim Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki iş birliği tekliflerimize olumlu yaklaşmaktadırlar." - ANKARA

Kaynak: İHA

Irak, PKK, Savunma, Dış Politika, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB Kaynakları: '(Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımı) Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir. - Son Dakika

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