Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyon, terör örgütüne karşı mücadelemizin kararlılığını göstermektedir.

16.03.2024 11:38  Güncelleme: 11:43
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MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Irak, PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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