Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi

Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonlarında bonzai, esrar ve tabancalar ele geçirildi. Çorlu Kazımiye Mahallesinde yapılan aramada 113 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet kilitli demir kasa ve 2 bin 300 TL para bulundu. Ayrıca, Çorlu Açık Cezaevinden firar eden bir şahıs yakalandı ve yanında 700 gram bonzai ile uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Süleymanpaşa Bahçelievler Mahallesi'nde ise bir şahsın aracında tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.