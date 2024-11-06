Muay Thai Sporcusu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muay Thai Sporcusu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Muay Thai Sporcusu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu 18 yaşındaki sporcu öldü.

06.11.2024 12:51
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Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki muay thai sporcusu genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, kent merkezi Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Şevki Algün isimli gence, D.S. yönetimindeki 34 FOG 451 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan genç ağır yaralandı. Yaralanan Algün çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Algün burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Algül'ün muay thai sporcusu olduğu ve yurt içinde bir çok resmi müsabakaya katıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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