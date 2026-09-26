Mudanya'da ateş ağaçları tutuşturdu, Yunus Timleri yangını büyümeden söndürttü - Son Dakika
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Mudanya'da ateş ağaçları tutuşturdu, Yunus Timleri yangını büyümeden söndürttü

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Mudanya\'da ateş ağaçları tutuşturdu, Yunus Timleri yangını büyümeden söndürttü
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Mudanya Aydınpınar mevkiinde ormanlık alanda yakılan ateş, çevredeki kuru ot ve ağaçları tutuşturdu. Devriyede dumanı fark eden Yunus Timleri'nin itfaiyeye haber vermesiyle yangın büyümeden söndürüldü, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi ormanlık alanda yakılan ateşin çevredeki kuru ot ve ağaçları tutuşturmasıyla başlayan yangın, Yunus ekiplerinin devriye sırasında dumanları fark etmesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, Aydınpınar mevkiinde meydana geldi. Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, bölgede devriye sırasında ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları fark etti. Dumanların yükseldiği noktaya giden ekipler, yaptıkları kontrolde ormanlık alanda yakılan ve ardından terk edilen ateşin çevredeki kuru otlarla birlikte ağaçları da tutuşturduğunu gördü.

Durumun fark edilmesi üzerine Yunus ekipleri, İtfaiye'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Mudanya İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yunus ekiplerinin yangını erken fark ederek itfaiyeye haber vermesiyle alevlerin ormanlık alana daha fazla yayılmasının önüne geçilirken, muhtemelen bir orman yangını faciası da büyümeden önlenmiş oldu.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeGüncelDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da ateş ağaçları tutuşturdu, Yunus Timleri yangını büyümeden söndürttü - Son Dakika
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