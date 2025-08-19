Mudanya'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Mudanya'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralandı

Mudanya'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralandı
19.08.2025 12:08
Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobil uçuruma yuvarlandı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi Yıldıztepe mevkisinde seyir halinde olan A.A.(19) idaresindeki 34 JE 8109 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.

Metrelerce takla atan araç, ters vaziyette durabildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika

