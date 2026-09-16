Mudanya\'da yağışta kayan otomobil minibüse çarptı, 2 kişi yaralandı

Mudanya'da Tirilye yolu Yıldız tepe mevkiinde etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 AF 844 plakalı otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen 16 M 8068 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu. Belediye ekiplerinin yolda yaptığı temizlik çalışmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.