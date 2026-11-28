Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla barış ve sevgi yürüyüşü düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler savaş mağduru çocuklara dikkat çekerek beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.

Mudanya'da İkbal Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu ile Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu tarafından ortaklaşa yürütülen "Günlerim Kitap" projesi kapsamında barış ve sevgi yürüyüşü gerçekleştirildi. Yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri de katıldı.

Mütareke Meydanı'nda bir araya gelen 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirdi. Ardından savaş mağduru çocuklara ve akran nezaketine dikkat çekmek amacıyla toplu kitap okuma etkinliği düzenlendi. Meydanda bir araya gelen öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir süre sessizce kitap okudu.

Etkinliğin sonunda savaş mağduru çocuklar için barış ve sevgi mesajları veren öğrenciler, ellerindeki beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, barış ve kardeşlik mesajlarıyla sona erdi.