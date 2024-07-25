Mudanya Emniyet Müdürlüğü, 100 Bin Liralık Kaçak Elektronik Saatleri Ele Geçirdi

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Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kaçak 110 adet, 100 bin liralık elektronik saat ele geçirdi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde yaptıkları takip sonucunda, şüpheli olarak değerlendirilen bir araç durduruldu. Aracı kullanan Ö.Y.'nin (19) kullandığı aracın bagajından paketlenmiş halde piyasa değeri 100 bin lira olarak değerlendirilen 110 adet kaçak elektronik kol saati ele geçirildi.

Ö.Y. isimli şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan tahkikat başlatıldı. - BURSA