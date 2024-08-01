Mudurnu\'da çıkan anız yangını söndürüldü

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi yapan İlçe Belediye Başkanı Doğan Onurlu, "Aracımızdaki su şişeleriyle ilk müdahaleyi yaptık. Rüzgarın etkisiyle büyüdü. Sigara izmaritinden çıktığını düşünüyoruz" dedi.

Yangın, Mudurnu ilçesi Samat köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu İlçe Belediye Başkanı Doğan Onurlu, yayla bayramından döndüğü esnada tarladan duman çıktığını fark etti. Ekibiyle birlikte araçtan inen Onurlu, araçta bulunan su şişeleriyle yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle alevler daha da büyüdü. Başkan Onurlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kısa süre içerisinde yangın söndürüldü. Yangının sigara izmariti nedeniyle çıktığı belirlendi.

Yangına ilk müdahaleyi yapan Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, "Aracımızdaki su şişeleriyle ilk müdahaleyi yaptık. Rüzgarın etkisiyle büyüdü. Sigara izmaritinden çıktığını düşünüyoruz" diye konuştu. - BOLU