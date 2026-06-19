Mudurnu'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudurnu'da Kaza: 3 Yaralı

Mudurnu\'da Kaza: 3 Yaralı
19.06.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde viraja hızlı giren hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde viraja hızlı girdiği iddia edilen hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Mudurnu-Nallıhan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nallıhan istikametinden Akyazı yönüne seyir halinde olan Sertaç T. idaresindeki 41 AZE 904 plakalı hafif ticari araç, keskin viraja geldiği sırada hızını alamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda kaymaya başlayan araç, şarampole savruldu. Meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Mudurnu, Yaşam, Kaza, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudurnu'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

14:29
Acun Ilıcalı’nın ilk transferi Süper Lig devinden
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden
14:23
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:43:44. #7.13#
SON DAKİKA: Mudurnu'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.