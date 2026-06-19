Mudurnu\'da Kaza: 3 Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde viraja hızlı girdiği iddia edilen hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Mudurnu-Nallıhan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nallıhan istikametinden Akyazı yönüne seyir halinde olan Sertaç T. idaresindeki 41 AZE 904 plakalı hafif ticari araç, keskin viraja geldiği sırada hızını alamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda kaymaya başlayan araç, şarampole savruldu. Meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU