Mudurnu\'da Yangın: 250 Metrekare Alan Zarar Gördü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle buğday tarlasına sıçrayan yangında yaklaşık 250 metrekarelik alan zarar gördü.

Yangın, Şeyh-ül İmran Tepesi'nin arka kısmındaki Karacakaya Mahallesi'nde Selim K.'ye ait tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ekili buğday tarlasına sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler tarlanın diğer bölümlerine yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 250 metrekarelik alan zarar görürken bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.