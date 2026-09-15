Muğla Akyaka'da zeytinlik alandaki yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Muğla Akyaka'da zeytinlik alandaki yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Muğla Akyaka\'da zeytinlik alandaki yangın evlere sıçramadan söndürüldü
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde evlerin yakınındaki zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangının yerleşim alanındaki bir eve yakın olması çevrede kısa süreli tedirginliğe neden olurken, itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde evlerin yakınında bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanda çıkan yangının yerleşim alanındaki bir eve yakın olması çevrede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Akyaka, Muğla, Çevre, Ula, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Akyaka'da zeytinlik alandaki yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Akyaka'da zeytinlik alandaki yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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