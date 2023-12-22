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Muğla-Aydın karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Muğla-Aydın karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Muğla-Aydın karayolu kontrol noktası yakınında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muğla-Aydın karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
22.12.2023 - 12:31,
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Muğla- Aydın karayolu kontrol noktası yakınında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Muğla-Aydın karayolu kontrol noktası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.T idaresindeki 48 AHT 269 plakalı otomobil Muğla-Aydin karayolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refujdan karşı şeride geçerek seyir halinde olan P.A idaresindeki 48 AAG 171 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 48 AAG 171 plakalı araç savrularak R.G. idaresindeki 34 BFS 102 plakalı araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı P.A ve S.B olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazada yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla-Aydın karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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