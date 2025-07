Muğla Büyükşehir\'den kırsal mahallelere 25 yangın tankeri

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangın tehlikesine yönelik 25 adet ilk müdahale tankeri ve 6 dar alan aracını yangın riski yüksek olan kırsal mahalle muhtarlarına teslim eti. Yangın tanker teslim töreni Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde gerçekleştirildi.

Menteşe'nin Yemişendere Mahalle Muhtarı Cemal Yılmaz, programda yaptığı konuşmada mahalle güvenliği açısından önemli bir adım atıldığını belirterek Başkan Ahmet Aras'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

İtfaiye Daire Başkanı Yılmaz Arslan, Muğla genelinde toplamda 180 yangına ilk müdahale tankerinin hizmet vereceğini belirterek, özellikle ulaşımı zor orman içi yerleşim alanlarına öncelik tanındığını ifade etti. Arslan, "2021 yılından bu yara bölgemizde ve ülkemizde meydana gelen orman yangınları sonrasında, orman içerisinde kalan kırsal mahallelerimize can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla ve dar sokakları nedeniyle ulaşımı zor mahallelerimize yönelik olarak temin ettiğimiz 6 adet dar alan itfaiye aracının ilçe grup amirliklerimize ve 25 adet yangına ilk müdahale tankerlerimizin de mahallelerimize teslim töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün dağıtımı gerçekleştirilecek olan 25 adet tanker ile ilimizde toplam 180 adet tankerimiz halkımızın güvenliği için hizmet verecektir" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bölgemiz büyük orman yangınları ile karşı karşıya kaldık. Üç kahraman evladımızı şehit verdik. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Ailelerine Allah sabır versin. Bu mücadelede hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz her zaman bizim gönlümüzde yaşayacaktır. Bizler de Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kendi bölgemizde değil, gerektiğinde ülkenin her yerinde gidip destek olabilecek imkan kabiliyeti sahibiz. Nerede ihtiyaç varsa Muğla'nın vicdanını da temsil ettiğimiz için belediye olarak oradayız. Bu bölgemiz en riskli bölgelerden bir tanesi. 25 tane tankerimizi, mahallelerimizi teslim ediyoruz. Aynı zamanda 6 tane de özellikle kısıtlı alanlara müdahale edebilecek arazözlerimiz var. Bu araçları da ihtiyacı olan ilçelerimizde tespit ettiğimiz yerlerde ilgili ekiplerimize teslim edeceğiz ki bir an önce onlar da çalışmaya başlasın, faaliyete başlasın" dedi. - MUĞLA