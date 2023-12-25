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Muğla'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bindikleri bot kuvvetli rüzgarla sürüklenen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla\'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
25.12.2023 - 10:20,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bindikleri bot kuvvetli rüzgarla sürüklenen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gece yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmek için Bodrum'dan açılan göçmenlerin bindiği fiber karinalı lastik bot, açık denizde sürüklenmeye başladı. Rüzgar ve dalgalarla sürüklenen göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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