Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 56 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında motor yat içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından tespit edilen motor yat içindeki düzensiz göçmenler Türk karasularına geri itildi. Motor yat içerisindeki 56 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika