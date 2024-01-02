Muğla\'da 8 mahallede hayvan hırsızlığı

Muğla'nın Milas ilçesinde çeşitli tarihlere 8 mahallede meydana gelen hayvan hırsızlığında 11 büyükbaş hayvan çalındı.

Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde 8 farklı mahallede meydana gelen hırsızlık olaylarında 11 büyükbaş hayvan çalındı. Çiftlik sahiplerinin ihbarının ardından jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bahceburun, Kırcağız, İcme, Bafa, Gölyaka, Selimiye, Ekindere ve Epçe mahallelerinde hırsızlık olaylarına karışan şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalanırken, jandarma ekipleri ise geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda, şüphelilerin kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA