Muğla'da Araç Yangını Korkuttu - Son Dakika
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Muğla'da Araç Yangını Korkuttu

Muğla\'da Araç Yangını Korkuttu
17.07.2026 16:55
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Akkaya Mahallesi'nde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde meydana gelen araç yangını korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, Akkaya Mahallesi boğa güreşi alanı yakınlarında seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların 112 ye yaptığı ihbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri aracın alevli bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Ekiplerin zamanında ve yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Araç Yangını Korkuttu - Son Dakika

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