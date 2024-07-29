Muğla'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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Muğla'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Muğla\'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale ile kısa sürede kısmen kontrol altına alındı. Milas-Ören yolu üzerindeki İkizköy mevkiinde başlayan yangına çok sayıda arazöz ve hava aracı yönlendirildi. Yangın, havadan helikopterlerin de destek vermesiyle kısmen kontrol altına alındı.

29.07.2024 18:13
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Muğla'nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale ile kısa sürede kısmen kontrol altına alındı.

Milas- Ören yolu üzerindeki İkizköy mevkiinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı yönlendirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangının Ören yolu üzerinde çıkması nedeniyle ekipler yanan bölgeye kısa sürede ulaştı.

Yangına havadan helikopterler de destek verdi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonrası yangın kısa sürede kısmen kontrol altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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