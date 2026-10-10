Muğla\'da düzensiz göç operasyonunda organizatör olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı

Muğla'da düzensiz göç operasyonunda organizatör olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada organizatör oldukları tespit edilen dört şüpheli tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında4 şüpheli gözaltına alındı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda; yakalanarak gözaltına alınan ve organizatör olduğu tespit edilen şüpheli F.Ö., R.A., U.B., M.C.Ü. isimli dört şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.
Kaynak: İHA
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