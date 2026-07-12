Muğla'da İntihar Girişimi - Son Dakika
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Muğla'da İntihar Girişimi

12.07.2026 22:56
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Ortaca'da bir genç, iş merkezi çatısında intihar girişiminde bulundu, ikna edilerek indirildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Çevrede toplanan çok sayıda vatandaşın yaşananları adeta film izler gibi izlemesi ise dikkat çekti.

Olay, Ortaca ilçe merkezindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki A.K. iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri uzun süre A.K.'yi ikna etmeye çalışırken, cadde ve kaldırımda toplanan çok sayıda vatandaş adeta film gibi izler gibi izledikleri olayı cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. İlk görüşmelerden sonuç alınamazken, olay yerinde bulunan bir şahsın A.K. ile kurduğu diyalog sayesinde genç ikna edildi. Çatıdan güvenli şekilde indirilen A.K., sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından gerekli işlemler için polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ortaca, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da İntihar Girişimi - Son Dakika

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