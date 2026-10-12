Muğla'da jandarma 5-11 Ekim'de aranan 100 kişiyi yakaladı, 19'u cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Muğla'da jandarma 5-11 Ekim'de aranan 100 kişiyi yakaladı, 19'u cezaevine gönderildi

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Muğla\'da jandarma 5-11 Ekim\'de aranan 100 kişiyi yakaladı, 19\'u cezaevine gönderildi
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Muğla'da jandarmanın 5-11 Ekim'deki denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 100 kişi yakalandı. Yakalananlardan 19'u tutuklanırken, JASAT'ın yakaladığı 11 şüpheliden 9'u cezaevine gönderildi.

Muğla'da jandarma ekiplerinin 5-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 100 kişi yakalandı. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalanan 11 kişiden 9'u cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirtilen tarihler arasında 3 bin 393 devriye görevi gerçekleştirildi. Denetimlerde 39 bin 207 kişi ve 5 bin 709 araç kontrol edildi.

Kontrollerde dolandırıcılık suçundan 8, hırsızlık suçundan 1, narkotik suçlarından 5, kaçakçılık suçlarından 2 ve diğer suçlardan aranan 84 kişi olmak üzere toplam 100 kişi yakalandı. Yakalananlardan 19'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

JASAT ekiplerinin çalışmaları kapsamında ise yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan jandarma sorumluluk bölgesinde alınan tedbirler sonucunda kasten yaralama, mala zarar verme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hırsızlık olaylarında azalma yaşandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaGüvenlikGüncelJASATMuğlaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da jandarma 5-11 Ekim'de aranan 100 kişiyi yakaladı, 19'u cezaevine gönderildi - Son Dakika
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