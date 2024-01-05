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Muğla'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Muğla'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Sigara Ele Geçirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çeşitli markalarda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada, bandrolsüz sigara ve sahte bandrollü sigara bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla\'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Sigara Ele Geçirildi
05.01.2024 - 17:24,
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çeşitli markalarda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara ve elektronik sigara satışı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli Ö.Z. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 225 paket çeşitli markalarda bandrolsüz sigara, 90 paket çeşitli markalarda Sahte Bandrollü sigara,1 adet Elektronik Sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ortaca, Muğla, Polisiye, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


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