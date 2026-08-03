Muğla'da Kaçakçılıkla Mücadele: 24 Operasyon - Son Dakika
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Muğla'da Kaçakçılıkla Mücadele: 24 Operasyon

Muğla\'da Kaçakçılıkla Mücadele: 24 Operasyon
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Muğla Jandarması, Temmuz'da 24 operasyonla kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayı boyunca kaçakçılıkla mücadele kapsamında 24 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği adli aramalarda 157 adet tarihi sikke, 13 cep telefonu, 95 kök kenevir bitkisi, 100 gram kubar esrar, 180 adet kaçak parfüm, 150 elektronik sigara kartuşu ve 54 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Kaçakçılıkla Mücadele: 24 Operasyon - Son Dakika

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