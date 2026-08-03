Muğla\'da Kaçakçılıkla Mücadele: 24 Operasyon

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayı boyunca kaçakçılıkla mücadele kapsamında 24 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği adli aramalarda 157 adet tarihi sikke, 13 cep telefonu, 95 kök kenevir bitkisi, 100 gram kubar esrar, 180 adet kaçak parfüm, 150 elektronik sigara kartuşu ve 54 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.