Kontrolden çıkan kamyonet eve çarptı: 1 ölü

18.01.2026 12:42  Güncelleme: 12:50
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet ağaca ve bir eve çarparak durdu. Kazada 19 yaşındaki sürücü Arda Ö. hayatını kaybetti, evde bulunan 71 yaşındaki kadın ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, önce ağaçlara ardından da bir eve çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer istikametinden Saklıkent yolu üzerinden Kadıköy yönüne seyir halinde olan 48 AJV 964 plakalı kamyonetin sürücüsü Arda Ö. (19), Kıncılar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından bir eve çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen kamyonette sürücü Arda Ö. sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kamyonet sürücüsü Arda Ö. hayatını kaybetti.

Diğer yandan, kazada kamyonetin çarptığı evde bulunan ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Düriye D.'nin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

