Muğla'da KOM çalışmasında 6 olayda bin 278 litre kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Muğla'da KOM çalışmasında 6 olayda bin 278 litre kaçak alkol ele geçirildi

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Muğla\'da KOM çalışmasında 6 olayda bin 278 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasındaki KOM çalışmalarında 6 olay meydana geldi. Denetimlerde 6 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken bin 278 litre kaçak alkol, 2 bin 900 makaron ve 120 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) çalışmaları kapsamında 6 olay meydana geldi.

Yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, denetim ve arama faaliyetlerinde 2 bin 900 adet içi tütün doldurulmuş makaron, bin 278 litre kaçak alkol, 120 adet elektronik sigara likiti ve 7 adet kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaMakaronGüncelMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da KOM çalışmasında 6 olayda bin 278 litre kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
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