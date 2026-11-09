Muğla\'da KOM çalışmasında 6 olayda bin 278 litre kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da KOM çalışmasında 6 olayda bin 278 litre kaçak alkol ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasındaki KOM çalışmalarında 6 olay meydana geldi. Denetimlerde 6 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken bin 278 litre kaçak alkol, 2 bin 900 makaron ve 120 elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) çalışmaları kapsamında 6 olay meydana geldi.
Yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, denetim ve arama faaliyetlerinde 2 bin 900 adet içi tütün doldurulmuş makaron, bin 278 litre kaçak alkol, 120 adet elektronik sigara likiti ve 7 adet kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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