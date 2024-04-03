Muğla\'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Bornova'da kumar oynayan 161 kişiye 1 milyon TL ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kumar oynarken yakalanan 161 kişiye toplam 1 milyon 34 bin 425 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu ve işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.