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Muğla'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: Genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: Genç ağır yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı. Kazaya karışan araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Muğla\'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: Genç ağır yaralandı
24.12.2023 - 22:04,
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Muğla'nın Milas ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı.

Kaza, Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Özgürlük Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki H.G.'nin kontrolündeki 48 ACM 805 plakalı motosiklet ile 48 AFK 617 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.G. yola savrularak başını kaldırıma çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin bilinci kapalı olduğu tespit edilen genci ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kazaya karışan araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: Genç ağır yaralandı - Son Dakika


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