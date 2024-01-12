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Motosiklet ve otomobil çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Motosiklet ve otomobil çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralı çocuğa sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Motosiklet ve otomobil çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk yaralandı
12.01.2024 - 18:51,
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Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıması sonucu 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza Hocabedrettin Mahallesi Aplangeç Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 48 AKN 027 plakalı motosiklet, iddiaya göre önüne çıkan 10 AAR 068 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayın ardından bölgeye hızla sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından yaralanan çocuk, Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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