Muğla\'da Müstakil Evde Yangın Paniği

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Muğla'nın Yatağan ilçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde M.A.K'ye ait müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay Muğla'nın Yatağan ilçesi Bahçeyaka Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.K'ye ait bahçeli evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Yatağan itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, maddi hasarla atlatıldığı öğrenilirken, ekiplerin yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattığı öğrenildi. - MUĞLA