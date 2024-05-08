Muğla\'da Ormanlık Alanda Yangın: Arı Kovanları Kullanılamaz Hale Geldi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulunan arı kovanlarından 6'sı yanarak kullanılmaz hale geldi.

Menteşe Muslihittin Mahallesi Galericiler Sitesi yanındaki ormanlık alandan dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, Orman Bölge Müdürlüğü Arazöz ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Orman ekipleri yangına müdahale ederken, arı kovanlarının bazılarının ve bir çam ağacının da kısmen yandığı öğrenildi. Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangın piknik tüpüne bağlı hortumun erimesi sunucu çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA