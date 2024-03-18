Muğla\'da Osmanlı döneminden kalma tapuları kullanan suç örgütü çökertildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tapuları gerekçe göstererek vatandaşların yıllardır kullandıkları arazilerin üzerine çöken 'Çetibeli' suç örgütü Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu ile çökertildi.
Marmaris Çamlı Mahallesinde köylü vatandaşların arazilerini hile, dolandırıcılık, tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip 3. şahıslara satan bir örgütün tespit edildi. Marmaris Hisarönü, Karacasöğüt ve Çamlı Mahallelerinde 48 vatandaş mağdur olarak ifadesine başvuruldu. 5 bin 800 dönümlük arazi üzerinde Osmanlı döneminde kalma tapuları gerekçe göstererek uzun yıllardır vatandaşların yerleşimindeki arazileri hile, silahlı tehdit, cebir şiddet, şantaj ve nüfuslarını kullanarak zorla ele geçirip, satarak haksız gelir sağlayan 'Çetibeli' örgütü Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Muğla, İstanbul ve Antalya illerinde eş zamanlı yapılan operasyon düzenledi. Operasyonlarda biri tutuklu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda XT9 marka tabanca, 3 adet şarjör, değişik ebatlarda 184 adet tabanca fişeği, samuray kılıcı, 14 parça halinde 156 gram plaka esrar 1 gram metamfetamin, 3 adet kullanma aparatı, 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı, çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve tapu evrakları, 23 adet cep telefonu, 5 adet hard disk veri depolama cihazı ve 9 adet bilgisayar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken, örgüt lideri Ç.Ç. dahil 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi 7'si adli kontrol şartıyla, 2'si serbest bırakıldı. - MUĞLA
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Eskişehir'de freni boşaldığı iddia edilen hafif ticari araç, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin kattaki dairesinin balkon pencerelerine çarparak durabildi. Araç, evin içine girmeden dururken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayı incelemek için başlatıldı.
Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli uyuşturucu madde tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine yapılan operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ile tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, E.G. ve M.U. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda 37,05 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesinde makilik alanda gizlenen 8 organizatör ile birlikte 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan botlar, sürat tekneleri ve cep telefonları ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ümraniye'de park halindeki bir aracın torpidosundan çalınan tabancayı çalan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 13 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda bonzai, esrar, metamfetamin, eroin ve extacy gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca bir tabanca ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para da bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınacak.
SARIYER'de Belgrad Ormanı içinde bulunan çeşmeden su almaya gidenler, çöp konteynerinin üzerindeki 'Ceset aşağıda' yazısını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine inceleme yapan polis, konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Aydın'da jandarma ekipleri üç ilçede gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu kullanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. İncirliova ve Söke ilçelerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.
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