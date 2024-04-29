Muğla\'da otel yangını: Çatı katı küle döndü

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Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde meydana gelen yangında otelin çatı katı küle döndü.

Edinilen bilgiye göre Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde bulunan Mavi Köşk Apart Otel'de sabah saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Otelin çatı katında başlayan ve hızla yayılan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, otelin çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - MUĞLA