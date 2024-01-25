Muğla\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi 23 Nisan Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Bulvarı üzerinde üzerinde seyir halinde olan O.D. idaresindeki 34 FKK 528 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 48 ANK 093 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çapıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen H.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü H.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA