Muğla\'da restoranda çıkan baca yangını paniğe neden oldu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir restoranda çıkan baca yangını çevrede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA