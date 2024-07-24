Muğla'da Tek Taraflı Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Tek Taraflı Trafik Kazası: 6 Yaralı

Muğla\'da Tek Taraflı Trafik Kazası: 6 Yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında üçü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.

24.07.2024 22:23
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında üçü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Havalimanı Kapukargın Mahallesi kavşağında sürücüsünün bayan olduğu öğrenilen 48 D 7266 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Kaza yerine 112 ambulans ve trafik ekipleri yönlendirildi.

Kazada üçü çocuk ve üçü yetişkin olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındılar. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Tek Taraflı Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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