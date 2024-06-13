Muğla'da Yenice Mahallesindeki Arazi Yangını Söndürüldü

Muğla'nın Menteşe İlçesine bağlı Yenice Mahallesinde meydana gelen arazi yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın Muğla'nın Menteşe ilçesi Yenice Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangınarazide yakılan ateş sonucunda meydana geldi.
Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait İtfaiye ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. - MUĞLA
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