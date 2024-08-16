Muğla\'da Zeytinlik Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, TOKİ konutlarının arka tarafında yer alan zeytinlik alanda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler alevlerin zeytin ağaçlarına ve çevredeki diğer alanlara sıçramasını engellemek için havadan ve karadan müdahale etti. Alevler yoğun çalışmalar sonucunda kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA