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Muğla'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil birbirine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Muğla\'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
29.12.2023 - 18:22,
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Muğla'nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K yönetimindeki 48 AG 494 plakalı otomobiliyle Uğur Mumcu Bulvarında seyir halinde olan E.A yönetimindeki 48 AIL 422 plakalı otomobil ve E.G'nin kullandığı 48 ALM 548 plakalı otomobilin karıştığı 3 araçlı trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

48 AIL 422 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan vatandaş sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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